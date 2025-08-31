Varese News

Gestione dei rifiuti a Gerenzano, un residente di via XX Settembre: “Inciviltà e poca cura”

Un lettore ci ha scritto con la speranza di attirare l'attenzione sulla situazione della sua via e in generale sulla poca attenzione dell'amministrazione e di chi si occupa del ritiro dei rifiuti

«La situazione di via XX Settembre a Gerenzano è ormai ai livelli più bassi mai raggiunti». Con queste parole un cittadino ha scelto di denunciare pubblicamente, attraverso una lettera indirizzata al Comune e alle redazioni locali, lo stato di degrado e sporcizia che da mesi interessa la via in cui risiede da due anni.

Secondo il residente, i problemi non sarebbero occasionali ma costanti. La raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade sarebbero caratterizzate da disservizi frequenti: rifiuti lasciati a terra nonostante fossero stati conferiti nei giorni corretti, sacchi rotti e non raccolti, secchi danneggiati o riposizionati in modo casuale davanti ai carrai. A peggiorare la situazione, aggiunge, ci sarebbe anche la presenza di attività commerciali e di clienti poco rispettosi, che contribuiscono a mantenere la zona in condizioni di scarsa igiene e decoro.

«Più delle mie parole vorrei parlassero le immagini» scrive il cittadino, spiegando di aver allegato fotografie per documentare lo stato della via nella giornata odierna. Sottolinea inoltre come non si possa giustificare la situazione con le recenti condizioni meteo: «Ho girato a lungo per Gerenzano e in altre strade, seppur non perfette, le condizioni restano accettabili. In via XX Settembre no».

La lettera si chiude con un appello diretto al Comune. Il residente ricorda di aver inviato altre segnalazioni in passato senza ricevere risposta e questa volta ha deciso di rivolgersi anche alla stampa, nella speranza che almeno l’attenzione mediatica possa portare a un intervento concreto: «Nella speranza che l’interesse per il benessere e il decoro del nostro Comune sia condiviso da chi paga le tasse e da chi lo amministra».

Pubblicato il 31 Agosto 2025
