Golf e salute a Varese: visite gratuite e gare solidali per la prevenzione

Unire sport, salute e solidarietà: è questo lo spirito dell’iniziativa presentata a Varese e promossa dal Lions International Insubria Golf e dal Soroptimist International Club di Varese, in collaborazione con l’associazione C.A.O.S. odv e Panorama Golf, con il patrocinio di ASST Sette Laghi, del Centro di Ricerche in Senologia dell’Università dell’Insubria e della Federazione Italiana Golf.

Da settembre a dicembre 2025, una domenica al mese, il campo da golf di via Belmonte 169 a Varese ospiterà un circuito benefico di gare stableford. Ogni appuntamento sarà dedicato alla prevenzione di specifiche patologie: tumore al seno, melanoma, tumore alla prostata e malattie cardiovascolari.

Visite gratuite con gli specialisti

Parallelamente alle gare, i cittadini potranno prenotare una visita gratuita con medici specialisti dell’ASST Sette Laghi. Le consulenze, disponibili fino a esaurimento posti, si terranno presso la sede del Panorama Golf. Le prenotazioni si raccolgono al numero 328 300 7961 (dalle 17 alle 19), a partire da una settimana prima dell’evento.

Il calendario degli appuntamenti

7 settembre: prevenzione del tumore al seno e consulenza genetica

12 ottobre: prevenzione del melanoma e consulenza genetica

9 novembre: prevenzione del tumore alla prostata e consulenza genetica

14 dicembre: prevenzione cardiovascolare con screening dell’aneurisma aorta

I protagonisti del progetto

A guidare le sessioni informative e le visite saranno i professionisti dell’ASST Sette Laghi:

Dott.ssa Battistina Castiglioni, direttore Dipartimento Cardiotoracovascolare

Prof.ssa Francesca Rovera, direttore Breast Unit

Dott. Federico Dehò, direttore Urologia

Dott. Maurizio Lombardo, responsabile Melanoma Skin Centre

Dott.ssa Maria Grazia Tibiletti e Dott.ssa Ileana Carnevali, genetiste

Al lancio del progetto erano presenti anche il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il direttore generale di ASST Sette Laghi Mauro Moreno e il presidente della IX Commissione Regionale Emanuele Monti.

Il ricavato delle gare sarà devoluto all’associazione C.A.O.S. odv a sostegno della ricerca genetica per la cura personalizzata.

L’importanza della prevenzione

Secondo i dati 2024, in Italia sono stati stimati oltre 390.000 nuovi casi oncologici, mentre nella sola provincia di Varese ogni anno più di 1.000 donne ricevono una diagnosi di tumore alla mammella. La sopravvivenza supera però il 95% se la diagnosi è precoce e affidata a centri specializzati come le Breast Unit.

«Il collegamento tra ospedale e territorio fa la differenza – afferma Adele Patrini, presidente di C.A.O.S. odv – perché consente di costruire una sanità sostenibile, basata su collaborazione, co-organizzazione e responsabilità condivisa».

Un approccio che, aggiunge Patrini, si inserisce in una visione culturale chiara:

«Fare prevenzione vuol dire passare dal destino alla scelta».