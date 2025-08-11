Identificati tre giovani coinvolti in una violenta rissa in piazza a Gallarate

La Polizia di Stato di Gallarate ha individuato e denunciato alla Procura tre giovani responsabili di una rissa avvenuta la sera dell’8 luglio sotto i portici di piazza Giovanni XXIII.

Quella sera, numerose chiamate al 112 avevano segnalato una violenta colluttazione in corso. All’arrivo delle Volanti del Commissariato, però, i partecipanti si erano già dileguati. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, gli agenti hanno ricostruito la dinamica: la rissa, che ha visto coinvolti cinque soggetti, è scoppiata quando uno di loro ha colpito senza motivo un giovane al volto, innescando una violenta colluttazione. I contendenti si sono malmenati e hanno lanciato bottiglie di vetro, prelevate dai cestini, usandole come armi improprie.

Tre dei cinque partecipanti sono stati identificati: due cittadini marocchini di 27 e 30 anni, quest’ultimo già destinatario di un avviso orale del Questore, e un italiano di origine tunisina di 19 anni. Tutti hanno precedenti penali e di polizia. Le indagini proseguono per individuare gli altri due coinvolti.

Oltre alla denuncia per rissa, il Questore di Varese ha emesso nei loro confronti il “DASPO Willy”, che vieta per due anni l’accesso e lo stazionamento nei pressi di locali ed esercizi pubblici della zona. Per i due che ne erano privi, è stato inoltre disposto l’avviso orale come misura di prevenzione.