Identificati tre giovani coinvolti in una violenta rissa in piazza a Gallarate
Per loro scatta anche il “DASPO Willy”: divieto di accesso ai locali della zona per due anni. Sotto la lente della questura il sottobosco giovanile violento
Un episodio che si somma ai tanti di questi mesi che hanno riguardato proprio la città dei Due Galli, come quello del 16 luglio scorso con giovanissimi venuti alle mani sotto i portici della stazione.
