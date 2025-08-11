Varese News

Gallarate/Malpensa

Identificati tre giovani coinvolti in una violenta rissa in piazza a Gallarate

Per loro scatta anche il “DASPO Willy”: divieto di accesso ai locali della zona per due anni. Sotto la lente della questura il sottobosco giovanile violento

polizia gallarate notte

La Polizia di Stato di Gallarate ha individuato e denunciato alla Procura tre giovani responsabili di una rissa avvenuta la sera dell’8 luglio sotto i portici di piazza Giovanni XXIII.

Quella sera, numerose chiamate al 112 avevano segnalato una violenta colluttazione in corso. All’arrivo delle Volanti del Commissariato, però, i partecipanti si erano già dileguati. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, gli agenti hanno ricostruito la dinamica: la rissa, che ha visto coinvolti cinque soggetti, è scoppiata quando uno di loro ha colpito senza motivo un giovane al volto, innescando una violenta colluttazione. I contendenti si sono malmenati e hanno lanciato bottiglie di vetro, prelevate dai cestini, usandole come armi improprie.

Tre dei cinque partecipanti sono stati identificati: due cittadini marocchini di 27 e 30 anni, quest’ultimo già destinatario di un avviso orale del Questore, e un italiano di origine tunisina di 19 anni. Tutti hanno precedenti penali e di polizia. Le indagini proseguono per individuare gli altri due coinvolti.

Oltre alla denuncia per rissa, il Questore di Varese ha emesso nei loro confronti il “DASPO Willy”, che vieta per due anni l’accesso e lo stazionamento nei pressi di locali ed esercizi pubblici della zona. Per i due che ne erano privi, è stato inoltre disposto l’avviso orale come misura di prevenzione.

Un episodio che si somma ai tanti di questi mesi che hanno riguardato proprio la città dei Due Galli, come quello del 16 luglio scorso con giovanissimi venuti alle mani sotto i portici della stazione.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.