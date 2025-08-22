Il BBG Gallarate cambia colori: i “galli” diventano biancorossi
La società che milita in B Interregionale abbandona il biancoblu e mette sulle maglie le tonalità che caratterizzano lo stemma della città
Variazione importante, dal punto di vista cromatico, per il Basketball Gallarate, formazione di rilievo nel mondo dei canestri provinciali sia a livello senior (la prima squadra di coach Marco Allegretti disputa la Serie B Interregionale) sia per la grande attività giovanile inserita all’interno dell’Hub del Sempione.
Il club del presidente onorario Thomas Valentino ha scelto di lasciare i colori biancoblu per passare al bianco e rosso, ovvero le tonalità che compaiono sullo stemma cittadino nel quale figurano anche i due galli da cui deriva il logo ufficiale della società.
«Abbiamo scelto di tornare alle nostre radici, a quei colori che raccontano la storia della città dei due galli e che meglio di ogni altro possono rappresentare chi siamo e da dove veniamo. Il rosso che abbraccia il bianco come i colori della nostra città, una sola identità: Gallarate» si legge in una nota ufficiale diffusa dal BBG.
«Questa scelta non è solo estetica: è un impegno. Un impegno a essere sempre più legati al nostro territorio, a portare con orgoglio il nome della nostra città in tutta la Lombardia e in Italia, a far crescere una realtà che unisce atleti, famiglie, tifosi e sponsor sotto gli stessi valori. È l’inizio di un nuovo capitolo, scritto insieme a voi: con la stessa ambizione, la stessa fame di vittoria e la stessa voglia di rendere speciale ogni partita».
Basket Gallarate e Hub del Sempione pronti a ripartire con un occhio di riguardo ai giovani
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.