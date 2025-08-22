Il BBG Gallarate cambia colori: i “galli” diventano biancorossi

Variazione importante, dal punto di vista cromatico, per il Basketball Gallarate, formazione di rilievo nel mondo dei canestri provinciali sia a livello senior (la prima squadra di coach Marco Allegretti disputa la Serie B Interregionale) sia per la grande attività giovanile inserita all’interno dell’Hub del Sempione.

Il club del presidente onorario Thomas Valentino ha scelto di lasciare i colori biancoblu per passare al bianco e rosso, ovvero le tonalità che compaiono sullo stemma cittadino nel quale figurano anche i due galli da cui deriva il logo ufficiale della società.

«Abbiamo scelto di tornare alle nostre radici, a quei colori che raccontano la storia della città dei due galli e che meglio di ogni altro possono rappresentare chi siamo e da dove veniamo. Il rosso che abbraccia il bianco come i colori della nostra città, una sola identità: Gallarate» si legge in una nota ufficiale diffusa dal BBG.

«Questa scelta non è solo estetica: è un impegno. Un impegno a essere sempre più legati al nostro territorio, a portare con orgoglio il nome della nostra città in tutta la Lombardia e in Italia, a far crescere una realtà che unisce atleti, famiglie, tifosi e sponsor sotto gli stessi valori. È l’inizio di un nuovo capitolo, scritto insieme a voi: con la stessa ambizione, la stessa fame di vittoria e la stessa voglia di rendere speciale ogni partita».