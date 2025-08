Il cimitero di pneumatici a due passi dalla discarica di Gallarate

Un “cimitero” di pneumatici esausti: si trova a Gallarate e – quasi come sfregio – si trova a due passi dalla piattaforma ecologica comunale, nel quartiere di Madonna in Campagna. Lo segnala un nostro lettore.

Vista la quantità e dimensioni degli pneumatici suggeriscono che possa essere dovuto a qualcuno che “tratta” gomme.

Gli pneumatici costituiscono un rifiuto che non può essere conferito autonomamente nelle piattaforme ecologiche, ma ha una sua specifica filiera di smaltimento.

Purtroppo l’abbandono in aree naturali e lo smaltimento illegale sono fenomeni frequenti.: interessa secondo stime tra le 30 e le 40mila tonnellate annue, mentre i mancati ricavi relativi al contributo ambientale sono stimabili in circa 12 milioni di euro.

Nella zona tra Madonna in Campagna e Arnate, forse proprio per la vicinanza con la piattaforma ecologica, sono frequenti gli episodi di abbandono di materiali di risulta. Va ricordato che comunque la Polizia Locale indaga spesso su questi episodi, per arrivare a individuare gli autori: tra i casi più recenti un autoriparatore che si era disfatto di rifiuti nel pregevole bosco collinare di Crenna (è stato sanzionato e ha dovuto raccogliere il materiale per il corretto conferimento).