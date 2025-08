Il Generale di Brigata Giuseppe Coppola alla guida delle Fiamme Gialle a Varese

Varese, insieme a Salerno e Catania, è tra le province non capoluogo di regione a essere guidate da un Generale di Brigata della Guardia di Finanza. Un riconoscimento che riflette l’importanza strategica del territorio, oggi affidato alla guida del Generale Giuseppe Coppola, che prende il comando provinciale con entusiasmo e uno spirito fortemente propositivo.

“Una terra sana, ricca e che già conosco”, ha dichiarato il Generale Coppola, sottolineando come la provincia varesina rappresenti una sfida stimolante e un’opportunità di crescita professionale in un contesto definito come “particolarmente attivo”. Varese si distingue per un territorio estremamente variegato: dai confini con Malpensa all’Alto Varesotto, passando per i laghi e le aree boschive.

Sul piano economico, la provincia si conferma un polo industriale di rilievo, con un tessuto produttivo particolarmente forte, in particolare nel settore tessile. Nonostante le difficoltà che affliggono il manifatturiero a livello nazionale, Varese mantiene un vantaggio competitivo.

Il Lago Maggiore, già noto al Generale Coppola per il suo precedente comando al reparto operativo aeronavale di Como, rappresenta un ulteriore potenziale volano economico. “Non ha nulla da invidiare al Lago di Como” ha commentato, auspicando uno sviluppo turistico più marcato e strategico.

Malpensa: snodo cruciale e sorvegliato speciale

Nel cuore della provincia, Malpensa si presenta come una “provincia nella provincia”. Snodo logistico di prim’ordine e centro nevralgico per la circolazione di merci e persone, l’aeroporto è una vera “macchina da guerra” per risultati e operatività: qui si registrano numeri impressionanti per quanto riguarda valuta, contraffazione e contrabbando.

L’area cargo è la prima in Italia e tra le prime in Europa, al servizio non solo del Nord Italia ma anche della Svizzera e del sud della Germania. Proprio per la sua strategicità, Malpensa è considerata una “zona calda” che richiede un monitoraggio costante.

“La collaborazione tra le forze dell’ordine è serrata ma distinta nei compiti: i Carabinieri presidiano l’esterno, la Polizia si occupa della frontiera e dell’immigrazione, mentre la Guardia di Finanza opera nell’ambito della polizia economico-finanziaria e doganale, con un impegno quantitativamente e qualitativamente rilevante”.

La missione della Guardia di Finanza

Il Generale Coppola ha voluto rimarcare l’importanza del ruolo della Guardia di Finanza nel presidio dell’imprenditoria sana, nella lotta agli illeciti e nella tutela della spesa pubblica. “Esiste una sicurezza economico-finanziaria che è fondamentale quanto quella pubblica: tutti devono contribuire alla tenuta del Paese”, ha affermato con decisione.

La Guardia di Finanza, forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria, gioca un ruolo centrale nel garantire l’equità e il corretto funzionamento dell’economia nazionale. In questo contesto, la Lombardia, con un PIL paragonabile a quello dell’Austria, si conferma locomotiva del Paese. Non a caso, anche l’attività antimafia nella regione è cresciuta a tal punto da richiedere l’apertura di una sede dedicata alla gestione dei beni confiscati.

Molte attività delle Fiamme Gialle rimangono tuttora poco conosciute al grande pubblico: proprio per questo, il Generale Coppola ha anticipato l’intenzione di diversificare l’informazione per accrescere la consapevolezza e l’interesse dei cittadini.

Un ritorno “destinato”

Quello di Giuseppe Coppola a Varese è più di un semplice trasferimento: è un ritorno, che il Generale stesso definisce “un destino”. In passato ha già operato a Malpensa nel biennio 2010-2011, tra l’altro in un momento di grande fermento operativo. Dopo quell’esperienza, il Generale ha proseguito una carriera brillante con incarichi di prestigio a Roma, Palermo (dove ha guidato il GICO – Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata), Torino e infine nuovamente in Lombardia.

La scelta di assegnare a Varese un Generale di Brigata non è casuale: oltre ai capoluoghi di regione, solo Salerno (la provincia più estesa d’Italia) e Catania condividono questo status, a testimonianza del peso economico, logistico e operativo che la provincia lombarda ha assunto nel tempo.

Incontro con il Prefetto Pasquariello

Il 9 luglio, il Generale Coppola ha incontrato il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, in un clima di piena collaborazione istituzionale. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità della cooperazione tra le autorità civili e militari per garantire legalità, sicurezza e tutela del territorio. Il Generale ha confermato la massima disponibilità della Guardia di Finanza a lavorare in sinergia con le altre forze dell’ordine e le istituzioni locali per presidiare il tessuto economico e contrastare ogni forma di illegalità, specie nelle aree più critiche come Malpensa.