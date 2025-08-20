Il nuovo comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese in visita all’Ufficio delle Dogane
Nel corso dell’incontro rinnovato l’impegno condiviso per azioni congiunte a tutela della legalità economica e del rispetto delle regole da parte delle imprese
Il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, Generale di Brigata Giuseppe Coppola, ha incontrato nei giorni scorsi il Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Varese, Mauro P. Di Mirco.
L’incontro, che si è svolto a pochi giorni dall’insediamento del comandante, è stato un’occasione per consolidare i rapporti di collaborazione tra i due enti, nel solco del Protocollo d’Intesa rinnovato a livello centrale lo scorso 28 maggio 2025.
La visita istituzionale ha ribadito l’importanza della sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’obiettivo di rafforzare il presidio a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e dello Stato.
«La collaborazione tra le due strutture è fondamentale per garantire controlli efficaci e interventi tempestivi nei settori più delicati», hanno sottolineato con soddisfazione entrambi i rappresentanti al termine dell’incontro.
Il Comandante Coppola e il dottor Di Mirco hanno confermato l’impegno a proseguire un’azione condivisa su più fronti operativi, a tutela delle imprese e dei cittadini che operano nel rispetto delle regole. La sinergia tra le due istituzioni, già attiva da tempo, continuerà dunque a tradursi in azioni concrete sul campo, nel nome della trasparenza e della legalità economica.
