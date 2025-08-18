“Il secolo è mobile”: allo Spazio Yak di Varese un monologo sulle migrazioni in Europa

Venerdì 22 agosto alle 20.45, lo Spazio YAK di Varese (Piazza De Salvo 6) ospita “Il secolo è mobile”, un monologo multimediale di Gabriele Del Grande sulla storia delle migrazioni in Europa, raccontata da un punto di vista inedito: quello del futuro.

L’autore, da solo sul palco, accompagna il racconto con la proiezione di fotografie e video d’archivio di un intero secolo di storia e finisce per provocare con una visionaria proposta.

Del Grande ha lavorato per oltre dieci anni come reporter sul tema delle migrazioni tra Africa e Europa. Nel 2006 ha creato il primo osservatorio sulle vittime della frontiera, “Fortress Europe”. Da allora ha condotto ricerche in una trentina di paesi tra le due sponde del Mediterraneo e il Sahel, realizzando numerosi reportage per la stampa italiana e internazionale.

L’evento, a ingresso gratuito, è prodotto da ZaLab in collaborazione con Cinemazero, con il sostegno di Collettiva, 100venti, Arci, Cooperativa Lotta, Pane di Sant’Antonio e altre realtà del territorio. A precedere lo spettacolo, dalle 19.30, ci sarà un aperitivo in piazza con Zona Franca.

Attraverso parole, immagini e suoni, il monologo affronta il tema delle migrazioni con uno sguardo originale e coinvolgente, invitando a riflettere sulla mobilità umana come tratto costitutivo della storia europea.