Impara l’inglese da zero: un laboratorio per principianti in partenza a Materia con Varese Corsi
Dieci lezioni da martedì 30 settembre, dalle 20:00 alle 21:00, pensato per chi vuole muovere i primi passi con la lingua inglese. Aperte le iscrizioni
A seguito del grande successo ottenuto con la stagione primaverile, torna il corso di inglese per principianti, guidato dalla docente Barbara Merli.
Organizzato con Varese Corsi, a partire da martedì 30 settembre, dalle 20:00 alle 21:00, prenderà il via il laboratorio rivolto a tutti, da chi conosce le basi della lingua a chi ha poca familiarità.
Durante le dieci lezioni, pratiche e interattive, si potranno apprendere le basi della comunicazione – dalla grammatica alle espressioni quotidiane – acquisendo così maggiori competenze utili nella vita personale e professionale.
Un’ottima occasione per chi vuole iniziare a muoversi con sicurezza, migliorando la comprensione e la capacità di esprimersi.
Materia, via Confalonieri 5 – Castronno
