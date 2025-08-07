La Lega e il consigliere di Varese Angei contro Alessandro Pepe sull’uso della fascia di sindaco

Il Consigliere Comunale Stefano Angei ha depositato un’interrogazione a seguito della diffusione di alcune fotografie che ritraggono il consigliere comunale Alessandro Pepe durante un’occasione ufficiale con indosso la fascia tricolore da sindaco.

«Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente – si legge nel comunicato – la fascia può essere indossata esclusivamente dal sindaco, dal vicesindaco o da chi officia matrimoni civili»

Il segretario cittadino della Lega, Marco Bordonaro, ha così commentato l’accaduto: «Ci sarebbe da ridere e non da piangere – afferma – ricordando le immagini di Fantozzi giudice popolare o Benigni finto ispettore ministeriale nel film “La vita è bella”, se non fosse che questo utilizzo illegittimo e anche fortemente inopportuno della fascia da sindaco di tutti i varesini non si inserisse in un quadro più ampio di continuo sfregio del regolamento comunale e mancanza di rispetto verso le opposizioni. La fascia non è né un complemento d’abbigliamento né un feticcio da esibire. Varese è un comune capoluogo, e serve ristabilire rispetto e senso delle istituzioni».

A lui si unisce il consigliere Stefano Angei, che ha dichiarato: «Ho appena depositato un’interrogazione per capire chi abbia autorizzato il consigliere Pepe a indossare la fascia e in base a quale normativa, considerando che, per legge, può essere utilizzata solo dal sindaco o dal vicesindaco e pochi casi previsti dalla normativa. Questa è l’ennesima mancanza di rispetto verso l’istituzione comunale e verso tutta la cittadinanza. Ci chiediamo se la concessione della fascia sia stato un “contentino” al consigliere Pepe per la sua fedeltà incondizionata a tutte le iniziative dell’amministrazione, anche quelle più inopportune e contestate».