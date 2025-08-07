Varese News

La Lega e il consigliere di Varese Angei contro Alessandro Pepe sull’uso della fascia di sindaco

Il consigliere comunale ha presentato un'interrogazione per far luce sull'episodio. Il segretario cittadino della Lega cita la normativa vigente

alessandro pepe con fascia tricolore

Il Consigliere Comunale Stefano Angei ha depositato un’interrogazione a seguito della diffusione di alcune fotografie che ritraggono il consigliere comunale Alessandro Pepe durante un’occasione ufficiale con indosso la fascia tricolore da sindaco.

«Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente – si legge nel comunicato –  la fascia può essere indossata esclusivamente dal sindaco, dal vicesindaco o da chi officia matrimoni civili»

Il segretario cittadino della Lega, Marco Bordonaro, ha così commentato l’accaduto: «Ci sarebbe da ridere e non da piangere – afferma – ricordando le immagini di Fantozzi giudice popolare o Benigni finto ispettore ministeriale nel film “La vita è bella”, se non fosse che questo utilizzo illegittimo e anche fortemente inopportuno della fascia da sindaco di tutti i varesini non si inserisse in un quadro più ampio di continuo sfregio del regolamento comunale e mancanza di rispetto verso le opposizioni. La fascia non è né un complemento d’abbigliamento né un feticcio da esibire. Varese è un comune capoluogo, e serve ristabilire rispetto e senso delle istituzioni».

A lui si unisce il consigliere Stefano Angei, che ha dichiarato: «Ho appena depositato un’interrogazione per capire chi abbia autorizzato il consigliere Pepe a indossare la fascia e in base a quale normativa, considerando che, per legge, può essere utilizzata solo dal sindaco o dal vicesindaco e pochi casi previsti dalla normativa.  Questa è l’ennesima mancanza di rispetto verso l’istituzione comunale e verso tutta la cittadinanza. Ci chiediamo se la concessione della fascia sia stato un “contentino” al consigliere Pepe per la sua fedeltà incondizionata a tutte le iniziative dell’amministrazione, anche quelle più inopportune e contestate».

Pubblicato il 07 Agosto 2025
