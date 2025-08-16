Un bagno notturno, o forse a sole già alto, per combattere i primi segni di calura che anche sul Ticino si fanno sentire al mattino. La dinamica dell’ennesima disgrazia sulle acque del Varesotto potrebbe avere a che fare con un malore, una congestione dovuta all’assunzione di alcol o cibo, o anche con una particolare conformazione di quelle anse del fiume, nelle vicinanze della diga del Panperduto di Somma Lombardo, dove un ragazzo di 24 anni è stato trovato sabato mattina ormai senza vita in acqua.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Il giovane, di origini rumene, in Italia da almeno tre anni, era residente nel Legnanese. Secondo una prima ipotesi che filtra dal luogo della tragedia – dove in mattinata, oltre ai Carabinieri, erano presenti anche Vigili del Fuoco, Polizia locale e gli amici della vittima – il ragazzo sarebbe arrivato in riva al Ticino nella serata di ieri. Voglia di fare festa, forse con qualche bicchiere di troppo, e l’intenzione di trascorrere la notte sulle sponde del fiume.

La serata con gli amici, poi il bagno: disposta l’autopsia sul 24enne annegato

Al risveglio, in mattinata, gli amici non vedendolo nei paraggi hanno cominciato a cercarlo. Il corpo era in acqua, a due o tre metri dalla riva, ormai inanimato: la macchina dei soccorsi è partita subito e ha permesso di recuperarlo, ma non c’era più nulla da fare.

Quel tratto di fiume è insidioso, spiegano gli esperti della zona, perché le sponde degradano velocemente e sono presenti particolari alghe che possono intrappolare un nuotatore inesperto, il quale, preso dal panico, rischia di inabissarsi. Proprio come sembra essere accaduto in questo caso.

Sul corpo, comunque, una prima ispezione esterna esclude segni di violenza, ma per indagare con certezza sulle cause del decesso il sostituto procuratore titolare del fascicolo, dottor Ciro Caramore della Procura di Busto Arsizio, ha disposto l’esame autoptico.