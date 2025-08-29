Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari

Un comportamento sospetto, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri, ha portato sulle sue tracce gli uomini dell’Arma che lo hanno arrestato nonostante la resistenza di chi lo accompagnava. A Saronno gli uomini del nucleo Radiomobile hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 20enne di origine tunisina, latitante dopo aver fatto perdere le proprie tracce dall’abitazione di Lucca dove avrebbe dovuto scontare un periodo agli arresti domiciliari.

L’operazione è scattata in serata dopo che il giovane era stato notato da una pattuglia di militari che ne avevano segnalato l’atteggiamento sospetto. L’uomo è stato di nuovo individuato nella zona della stazione ferroviaria di Saronno dove stava consumando alcolici insieme ad altri extracomunitari. Quando i Carabinieri si sono avvicinati per verificare le generalità, i compagni del tunisino si sono scagliati contro i militari nel tentativo di impedire il controllo.

A quel punto sono stati chiamati i rinforzi e il latitante è stato tratto in arresto nonostante abbia cercato di divincolarsi con calci e pugni all’indirizzo dei Carabinieri. L’uomo è stato quindi portato negli uffici della Compagnia: dagli accertamenti è emerso che su di lui pendeva un provvedimento di cattura emesso dal tribunale di Bologna dove aveva commesso una rapina.

Dopo essere stato scarcerato da Busto Arsizio, il giovane aveva l’obbligo di scontare la pena residua (2 anni e 8 mesi) ai domiciliari a Lucca ma nel tragitto verso la città toscana fece perdere le proprie tracce. Fino all’avvistamento e all’arresto in quel di Saronno: ora si trova di nuovo nel carcere di Busto e dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.