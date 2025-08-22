Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto

Il Comune di Varese ha prorogato i lavori di manutenzione della rete viaria in alcune vie della città. L’intervento, che interesserà tre arterie principali, comporterà temporanee modifiche alla circolazione stradale, specificate dall’ordinanza appena firmata ieri, 21 agosto, dal comandante della polizia locale Claudio Vegetti.

I lavori riguarderanno tre vie molto conosciute e percorse dagli automobilisti, e più precisamente Viale Belforte dall’intersezione con Via Friuli fino a Via Lazzaretto, Via Marzorati da Largo Monsignor Pigionatti all’ingresso del Centro Sportivo Robur et Fides e Via dei Campigli dall’intersezione con Piazza Libertà fino a Via Silvestro Sanvito.

Dal 24 al 30 agosto 2025 saranno in vigore specifiche disposizioni per la circolazione. Durante l’orario diurno, dalle 8:30 alle 17:00, sarà istituito il senso unico alternato con movieri e il divieto di sosta con rimozione forzata, attivo 24 ore su 24. Nelle ore serali e notturne, dalle 18:30 alle 7:00, continuerà il senso unico alternato per permettere il completamento delle opere di asfaltatura e il ripristino di chiusini e pozzetti.

L’intervento prevede il ripristino di chiusini e pozzetti stradali, l’accesso alle infrastrutture del sottosuolo e il completamento delle opere di asfaltatura. I lavori seguono un cronoprogramma specifico concordato con l’Area Lavori Pubblici del Comune.L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di pianificare percorsi alternativi durante gli orari di lavoro, prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e rispettare le indicazioni del personale addetto ai lavori.

Il transito dei residenti sarà garantito compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, mentre sarà sempre assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. I lavori sono eseguiti dalla ditta Civelli Costruzioni Srl di Gavirate per conto del Comune di Varese.