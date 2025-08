“L’Imperatore” conquista il Criterium Varesino. Lunedì sera sei corse alle Bettole

Un imperatore sul trono delle Bettole: il Criterium di galoppo disputato sabato sera ha premiato Lethal Emperor con Dario Vargiu in sella, un binomio capace di regalare una serata memorabile alla Scuderia Incolinx e al clan Grizzetti. Una corsa che ha acceso l’entusiasmo del pubblico già “scaldato” dall’epilogo delle altre corse in programma con Some Respect bravo a centrare il Premio Borghi e Sopran Lucca vincitore del Premio Pastorelli.

Archiviata la riunione che aveva al centro la più antica corsa ippica cittadina – il Criterium appunto – le Bettole riaprono i battenti al lunedì sera (4 agosto dalle 20.30) con una serata che ha al centro il Premio Palazzo Mantegazza e il Paolo e Welma Castellini.

Il “Mantegazza” – seconda corsa – è una maiden per cavalli di due anni impegnati nella distanza corta, i 1.000 metri su pista in erba; cinque i soggetti iscritti anche se Modifying è stato ritirato. Il “Castellini” (quinta corsa) è invece una handicap sui 2150 metri della pista in sabbia che si annuncia combattuta.

La serata prenderà il via con il Premio Croce Rossa Italiana, hunter che vedrà in sella gentlemen e amazzoni. Dopo il “Mantegazza” spazio al premio Italian Post Racing (1.500 metri in sabbia di categoria reclamare) seguita dal premio SC. Erré (handicap di minima, 1.400 metri in sabbia). Chiusura con un’altra prova per amatori, il Premio Frattini sui 1.500 metri.