Litiga con la compagna e si incammina nel bosco: salvato nella notte a Como

Paura nella tarda serata di ieri, mercoledì 6 agosto, per un turista americano rimasto ferito in una zona boschiva impervia sopra via Crispi, a Como. L’uomo, classe 1993, cittadino statunitense, è stato soccorso attorno alle 23:30 da due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di via Valleggio, coadiuvate da personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in interventi in zone difficili da raggiungere.

A lanciare l’allarme è stata la compagna del giovane, preoccupata per non averlo più visto rientrare. Secondo una prima ricostruzione, dopo una lite tra i due, l’uomo si sarebbe incamminato nei boschi nei pressi di Brunate, nel tentativo di raggiungere Como a piedi. Tuttavia, avrebbe perso il sentiero, finendo per cadere in una zona particolarmente impervia, dove è stato poi individuato dai soccorritori.

L’uomo è stato ritrovato cosciente ma con evidenti politraumi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso Alpino e i Carabinieri di Como, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’intervento si è concluso nelle prime ore della notte. Il turista è ora ricoverato in condizioni serie ma stabili.