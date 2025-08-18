Lomazzo, al via il nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa
Il Comitato CRI di Lomazzo organizza una serata informativa per chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato e scoprire le attività dell’associazione
Il Comitato CRI di Lomazzo apre le porte a nuovi aspiranti volontari con un corso di formazione in partenza a settembre. La serata di presentazione si terrà mercoledì 4 settembre 2025 alle ore 20:30 presso la sede di via dello Sport 7, a Lomazzo.
Per partecipare all’incontro è necessario accreditarsi online al link: crilo.eu/volontari2025. La partecipazione non implica obbligo di iscrizione.
Il corso è aperto a tutti i cittadini dai 14 anni in su, interessati a contribuire attivamente alla comunità, anche al di fuori delle emergenze sanitarie: la Croce Rossa offre infatti numerose opportunità di servizio, dal supporto sociale agli anziani ai trasporti sanitari e alle attività educative.
Il percorso prevede un modulo teorico-pratico e un tirocinio di 3 mesi, al termine del quale, previo esame, si diventa a tutti gli effetti volontari CRI.
