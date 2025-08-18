Varese News

Lomazzo, al via il nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa

Il Comitato CRI di Lomazzo organizza una serata informativa per chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato e scoprire le attività dell’associazione

Il Comitato CRI di Lomazzo apre le porte a nuovi aspiranti volontari con un corso di formazione in partenza a settembre. La serata di presentazione si terrà mercoledì 4 settembre 2025 alle ore 20:30 presso la sede di via dello Sport 7, a Lomazzo.

Per partecipare all’incontro è necessario accreditarsi online al link: crilo.eu/volontari2025. La partecipazione non implica obbligo di iscrizione.

Il corso è aperto a tutti i cittadini dai 14 anni in su, interessati a contribuire attivamente alla comunità, anche al di fuori delle emergenze sanitarie: la Croce Rossa offre infatti numerose opportunità di servizio, dal supporto sociale agli anziani ai trasporti sanitari e alle attività educative.

Il percorso prevede un modulo teorico-pratico e un tirocinio di 3 mesi, al termine del quale, previo esame, si diventa a tutti gli effetti volontari CRI.

Pubblicato il 18 Agosto 2025
