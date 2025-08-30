Luca Cretti vince il Gran Premio Carnaghese

E’ Luca Cretti del team MBHBank Ballan CSB Colpack il vincitore all’edizione numero 53 del Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato Carnaghese – Trofeo Pino Introzzi, gara di caratura nazionale per elite e under 23 corsa oggi sulle strade del Varesotto.

Alla manifestazione allestita dalla Società Ciclistica Carnaghese del presidente Emilio Bea hanno preso parte 160 concorrenti, in rappresentanza di 29 società, con il via che è stato dato dal commissario tecnico della nazionale italiana Marco Villa. Teatro della gara il tradizionale Circuito del Seprio, un anello di 17 chilometri con un paio di asperità ripetuto per dieci volte, un percorso tecnico e spettacolare. Prima del via è stato ricordato Simone Roganti, il ventunenne corridore scomparso il 30 agosto del 2024 per un malore. Fuga iniziale con protagonisti: Matteo Regnanti (Team Hopplà), Riccardo Lorello (Team Hopplà), Kevin Pezzo Rosola (General Store), Leonardo Vesco (MBH Bank), Roberts (Zappi Racing Team), Filippo Vanoni (Velo Club Mendrisio) e Roberto Sesana (Vertematese) che hanno ottenuto un vantaggio massimo di 1’58” sul gruppo.

L’azione dei sette fuggitivi si conclude alla fine del quinto giro, dopo metà corsa. C’è stato poi l’attacco di Granger (MGK Vis) e Palombi (Padovani) che successivamente vengono raggiunti da Manenti (Team Hopplà). Vantaggio sul gruppo un minuto alla fine del settimo giro. Sui tre rientrano Edwards (Zappi Racing Team), Novak (MBH Bank) e Travella (Velo Club Mendrisio). Sei al comando alla fine dell’ottavo giro. Nella tornata successiva c’è la sortita di Granger (MGK Vis). Al suo inseguimento si pongono Nespoli (MBH Bank) e Palomba (Padovani) che transitano a 24” dal fuggitivo, con il gruppo che insegue a 36”, quando suona la campana ad indicare l’ultima tornata. All’ultimo giro all’inseguimento del fuggitivo si pone la coppia del team MBH Bank Ballan CSB Colpack formata da Cretti e Bagatin con Cretti che raggiunge e supera l’uomo al comando dopo il triangolo rosso dell’ultimo chilometro e va a vincere in solitaria davanti a Granger con Bagatin a completare il podio del 53esimo del Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato Carnaghese – Trofeo Pino Introzzi. Alle premiazioni è intervenuto il presidente nazionale delta Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni.

Ordine di arrivo: 1) Luca Cretti (MBHBank Ballan CSB Colpack) km 170 in 4h01’36” media 42,219, 2) Benjamin Granger (MG K Vis Costruzioni e Ambiente) a 5”, 3) Christian Bagatin (MBHBank Ballan CSB Colpack) a 10”, 4) Ilia Savekin (PC Baix Ebre Tortisa) a 12”, 5) Riccardo Perani (U.C. Trevigiani), 6) Francesco Parravano (MG K Vis Costruzioni e Ambiente), 7) Alessio Menghini (General Store), 8) Marco Palomba (S.C. Padovani), 9) Kevin Pezzo Rosola (General Store), 10) Andrea Bruno (Team Hopplà).