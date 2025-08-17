Malnate festeggia i 101 anni del signor Egidio

Malnate si stringe attorno al signor Egidio che oggi compie 101 anni. L’ultracentenario ha ricevuto la visita della vicesindaco Maria Croci che ha portato gli auguri dell’intera amministrazione cittadina.

Egidio Valerio ha anche una sorella che ha raggiunto i 99 anni: vivo in via Baraggia e sono conosciuti per il loro infaticabile lavoro nell’orto e nel campo dove coltiva angurie, pomodori, melanzane.

Frequenta il Centro Lena Lazzari a Malnate ed il Circolo di Mentasti dove gioca alle carte.

La sua vita è circondata dall’ affetto dei figli Piero e Franco, dalle nuore e nipoti. Che lo festeggeranno al ristorante.