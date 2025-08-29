Molestata verbalmente nel tragitto verso casa a Saronno, la madre scrive alla sindaca: “quali interventi per la sicurezza?”

È una lettera accorata, quella scritta da una madre saronnese alla sindaca della città di Saronno, dopo che la figlia ventiquattrenne è stata vittima di molestie verbali da parte di due uomini vicino alla stazione ferroviaria. Un episodio che pone l’attenzione sul tema della sicurezza urbana, in particolare nella zona della stazione, già segnalata in passato per situazioni di degrado.

È successo nella serata di giovedì 28 agosto. La giovane, rientrata da Milano con il treno, è stata seguita nel tragitto verso casa, alle 21:30, da due uomini che si trovavano nei pressi della stazione. «Come spesso accade – racconta la madre nella lettera – si divertono a importunare i passanti. Mia figlia è stata pedinata fino a pochi metri da casa, costretta a subire battute volgari e, soprattutto, lo spavento di avere due uomini dietro di sé».

La madre denuncia il fatto che sua figlia di soli 24 anni, e i cittadini saronnesi in generale, non vedano rispettato il loro diritto di poter tornare a casa serenamente senza la paura o la preoccupazione di vivere situazioni simili.

Nella lettera, inviata alla sindaca di Saronno, la donna non nasconde il suo disappunto per una situazione che, a suo dire, si ripete troppo spesso in una città di modeste dimensioni come Saronno e senza che ci siano risposte efficaci. Ed è per questo che si rivolge alla sindaca Ilaria Pagani: «Desidero chiederLe quali interventi concreti, quali misure e quali programmi siano stati messi in atto dall’amministrazione per proteggere la sicurezza dei cittadini che hanno riposto fiducia in Lei e l’hanno votata», si legge nelle parole del messaggio, inviato anche a Varesenews.