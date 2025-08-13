Noleggia la macchina ma non la restituisce, i carabinieri di Saronno gli trovano 50 dosi di coca

Arriva l’estate e si intensificano i controlli dei carabinieri nei principali centri urbani della provincia, come avvenuto a Saronno dove l’occhio attento dei militari ha permesso di recuperare droga e contanti probabili provento di spaccio.

Durante un controllo ai primi del mese una pattuglia ha fermato un’auto con una targa segnalata: la macchina, presa a noleggio, non era stata restituita.

Dunque i carabinieri di Saronno hanno proceduto alla perquisizione dell’autista, un cittadino di origini marocchine di 37 anni, trovandogli addosso una busta con all’interno circa 50 dosi già preconfezionate di cocaina. Attraverso le chiavi trovate nella sua disponibilità i militari sono poi riusciti a risalire all’appartamento del fermato dove è stata estesa la perquisizione.

Risultato: altri 300 grammi fra coca e hascisc risultati e la somma di 11mila euro in contanti oltre che materiale utile al confezionamento e bilancino di precisione. Tutto lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato dichiarato in arresto.

I TRE LADRI COL FLESSIBILE

Nella tarda serata dello scorso 6 agosto, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Saronno, ha invece notato tre soggetti a bordo di un’autovettura con targa straniera: è scattato il controllo, e alla perquisizione della macchina sono stati trovati arnesi da scasso, dischi per flessibile, passamontagna e radio ricetrasmittenti. Accompagnati in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento e individuato il domicilio estendevano la perquisizione anche all’abitazione ove veniva rinvenuta

altra attrezzatura da scasso ma nessuna traccia di refurtiva. I tre di origine moldava sono stati denunciati in stato di libertà per il porto non giustificato del materiale rinvenuto e posto sotto sequestro.