Nordic Walking ai Giardini Estensi con Varese Corsi

Varese Corsi propone un’opportunità tutta da scoprire per chi ama l’attività fisica all’aria aperta e desidera mantenersi in forma in modo naturale e divertente. Tra i corsi in partenza, spicca il Nordic Walking, disciplina che abbina la camminata all’utilizzo di appositi bastoncini, coinvolgendo attivamente tutto il corpo.

Il corso di Nordic Walking inizierà domenica 21 settembre e si svolgerà per cinque lezioni, ogni domenica dalle 10.30 alle 12.30, nella splendida cornice dei Giardini Estensi.

Durante tutto il percorso i partecipanti apprenderanno le tecniche fondamentali di questo sport imparando a muoversi con consapevolezza, equilibrio e ritmo. Oltre a migliorare la postura e la tonicità muscolare, questa attività aiuta a potenziare la resistenza cardiovascolare, ridurre lo stress e favorire un profondo senso di benessere psico-fisico.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.