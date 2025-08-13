Varese News

Nordic Walking ai Giardini Estensi con Varese Corsi

Cinque lezioni da domenica 21 settembre dalle 10:30 alle 12:30. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Varese Corsi propone un’opportunità tutta da scoprire per chi ama l’attività fisica all’aria aperta e desidera mantenersi in forma in modo naturale e divertente. Tra i corsi in partenza, spicca il Nordic Walking, disciplina che abbina la camminata all’utilizzo di appositi bastoncini, coinvolgendo attivamente tutto il corpo.

Il corso di Nordic Walking inizierà domenica 21 settembre e si svolgerà per cinque lezioni, ogni domenica dalle 10.30 alle 12.30, nella splendida cornice dei Giardini Estensi.

Durante tutto il percorso i partecipanti apprenderanno le tecniche fondamentali di questo sport imparando a muoversi con consapevolezza, equilibrio e ritmo. Oltre a migliorare la postura e la tonicità muscolare, questa attività aiuta a potenziare la resistenza cardiovascolare, ridurre lo stress e favorire un profondo senso di benessere psico-fisico. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 13 Agosto 2025
