Ogni mercoledì di agosto, riciclo creativo e aperitivo a Materia Spazio Libero

Ad agosto, Materia Spazio Libero non si ferma e propone un calendario di appuntamenti serali per vivere lo spazio in modo creativo. Ogni mercoledì sera, infatti, diventa l’occasione per partecipare a un laboratorio di riciclo creativo. I partecipanti trasformeranno materiali di recupero in oggetti unici, come cornici, borse e lampade, mentre si socializza e si impara nuove tecniche.

L’evento avrà inizio alle 19:00, con apertura dello spazio alle 18:30. Ogni laboratorio sarà accompagnato da un buffet con drink al costo di 10 euro, creando un’atmosfera conviviale e creativa. Per partecipare, è necessario essere soci dell’associazione Anche Io APS, con una tessera annuale di 15 euro.

Il programma:

– Mercoledì 6 agosto – Filo da torcere

Laboratorio di sopravvivenza domestica, tra bottoni, orli e cuciture in emergenza.

– Mercoledì 13 agosto – Che me ne faccio?

Creazione di cornici e altri oggetti decorativi con legni e cartoni riciclati.

– Mercoledì 20 agosto – O la borsa o…

Laboratorio di riciclo tessile per progettare e realizzare borse uniche.

– Mercoledì 27 agosto – E la luce fu

Un laboratorio per creare lampade, decorazioni e accessori con materiali di scarto.

Come partecipare

Per partecipare all’Aperialbuio è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.