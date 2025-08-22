Otto scuole della provincia di Varese inizieranno l’anno con il dirigente in reggenza

Sono ancora otto le scuole in provincia di Varese che attendono la nomina del dirigente. Con l’assegnazione ai 61 neo dirigenti in base all’ultimo concorso dei posti vacanti, rimangono ancora libere le direzioni di due istituti superiori e sei comprensivi.

Nel ciclo secondario senza preside sono il Facchinetti di Castellanza e il Montale di Tradate, mentre nel ciclo primario sono i comprensivi Crespi di Busto, Frattini di Caravate, D’Acquisto di Lonate Ceppino, Zuretti di Mesenzana, Aldo Moro di Saronno e Galilei di Tradate.

Per l’avvio del nuovo anno scolastico il primo settembre prossimo, l‘Ufficio scolastico regionale ha pubblicato il bando per le reggenze.Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 10 del prossimo 25 agosto così da garantire i tempi tecnici per la nomina prima che si apra l’anno scolastico 2025/2026.