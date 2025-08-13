Varese News

Passamontagna e piedi di porco in auto, denunciati dai carabinieri di Saronno

Altri attrezzi da scasso sono stati trovati nell'abitazione a disposizione dei tre uomini a bordo

Carabinieri Saronno

Avevano a bordo dell’auto passamontagna e piedi di porco in auto, ma anche nella loro casa sono stati trovati arnesi di scasso. Pernqueso sono stati denunciati tre cittadini moldavi “intercettati” dai carabinieri di Saronno.

Nella tarda serata dello scorso 6 agosto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Saronno, ha notato i tre soggetti a bordo di un’autovettura con targa straniera ed è scattato un primo controllo dei documenti. Insospettiti dall’atteggiamento poco collaborativo i militari sono passati a una perquisizione del veicolo: a bordo c’erano arnesi da scasso, dischi per flessibile, passamontagna e radio ricetrasmittenti.

I carabinieri li hanno portati in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento e poi, con successiva indagine, hanno individuato il domicilio dei tre: nell’abitazione è stata trovata altra attrezzatura da scasso, ma nessuna traccia di refurtiva.

I tre – di origine moldava – sono stati denunciati in stato di libertà per il porto non giustificato del materiale rinvenuto e posto sotto sequestro.

Pubblicato il 13 Agosto 2025
