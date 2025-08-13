Pennelli, colori e creatività: tutti i laboratori di arte firmati Varese Corsi
In arrivo nuovi laboratori di arte promossi da Varese Corsi per colorare la stagione autunnale. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni
La nuova stagione autunnale si arricchisce anche dei corsi d’arte, una delle categorie più apprezzate da chi cerca un momento tutto per sé. Diversi gli appuntamenti sono in partenza a settembre per staccare dalla routine quotidiana e dedicare del tempo alla propria creatività, tra disegno, pittura e tecniche decorative.
Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni:
Acquarello botanico: la stagione che avvolge, 3 lezioni da sabato 13 settembre dalle 10:00 alle 12:00 presso Agricola Home&Garden. Un ciclo di lezioni nella serra dedicato alla pittura dal vero, per avvicinarsi alla tecnica dell’acquerello botanico partendo dalle fioriture di stagione.
Libera il talento attraverso colore e sperimentazione, 15 lezioni da martedì 23 settembre dalle 19:00 alle 20:30, presso il Centro d’Incontro Soranzo. Un corso dedicato alla scoperta del colore come mezzo espressivo, tra teoria, pratica ed esercizi guidati. Attraverso sperimentazione e libertà creativa, i partecipanti esploreranno emozioni, tecniche e il proprio stile personale. Appuntamento anche con corso over55, il martedì dalle 16:00 alle 18:00.
Restauro e decorazione mobili, 10 lezioni da martedì 23 settembre dalle 20:30 alle 22:30, presso l’Hub di Varese Corsi, oppure il mercoledì 24 settembre dalle 20:00 alle 22:00 presso il Centro d’Incontro Soranzo. Un corso per riscoprire il fascino del mobile, dove i partecipanti impareranno a valorizzarlo con cura e creatività. Tra restauro e decorazione, ogni pezzo si trasforma in un oggetto unico e personale.
Arte floreale (base), 4 lezioni da mercoledì 1° ottobre dalle 20:30 alle 22:00 presso Aule e Salone Motta. Guidati da una fiorista esperta, i partecipanti impareranno a creare composizioni floreali eleganti e naturali e scopriranno come valorizzare al meglio i fiori di stazione con creatività e armonia.
Fumetto: introduzione al disegno, 5 lezioni da giovedì 2 ottobre dalle 19:30 alle 20:30 presso Crazy Comics & Games. Un corso teorico-pratico per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del fumetto, tra storia, stile e tecnica, per esplorare la costruzione del personaggio, l’espressività e le basi del disegno anatomico.
Disegno dal vero, 10 lezioni da venerdì 3 ottobre dalle 16:00 alle 18:00 presso il Centro d’Incontro Soranzo. I partecipanti svilupperanno le proprie abilità artistiche attraverso l’osservazione diretta e la rappresentazione realistica. Il corso, adatto a principianti e livelli intermedi, unisce teoria e pratica per affinare tecnica, sguardo e sensibilità.
Pittura e disegno antistress, 5 lezioni da sabato 4 ottobre dalle 15:00 alle 17.00 presso l’Hub di Varese Corsi. Un corso che unisce creatività e benessere, attraverso tecniche di disegno e pittura pensate per favorire calma e rilassamento.
Acquerello che passione, 10 lezioni da lunedì 6 ottobre dalle 14:00 alle 16:30 presso il Centro d’Incontro Soranzo. Un corso per avvicinarsi alla pittura ad acquerello attraverso osservazione, esercizio e sensibilità artistica.
Mandala Creativi (base), 4 lezioni da lunedì 6 ottobre dalle 18:30 alle 20:30 presso il Centro d’Incontro Soranzo. Un corso dedicato alle emozioni e alle intuizioni attraverso la creazione di mandala tematici. I partecipanti esplorano il proprio mondo interiore con forme e colori, riscoprendo calma, equilibrio e creatività.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
