Penultimo test per il Varese a Merate. E spunta anche una campagna abbonamenti

Domenica pomeriggio – 24 agosto – torna in campo il Varese di mister Ciceri in quello che sarà il penultimo test estivo prima dell’inizio delle gare ufficiali. I biancorossi saranno di nuovo lontano da casa per affrontare – dalle ore 15 – la Casatese Merate (ingresso: 5 euro) in un match in programma al “Comunale” di Merate in provincia di Lecco.

La Casatese è squadra di pari categoria: è infatti inserita nel girone B della Serie D e quindi sarà avversaria in campionato delle altre due formazioni della nostra provincia, Varesina e Castellanzese. Test dunque probante per Barzotti e compagni che fino a questo momento hanno vinto con Fanfulla e Lentatese (Eccellenza), pareggiato 4-4 con il Renate e perso all’esordio con la Giana Erminio, queste ultime squadre di Serie C.

Vedremo quali saranno le scelte di Ciceri nella circostanza: a Lentate il tecnico aveva varato una formazione sperimentale in avvio, andata sotto di due reti, per poi affidarsi a moduli e giocatori più rodati e ribaltare così il risultato (3-2 in extremis). Da valutare le condizioni di Romero, uscito acciaccato mercoledì per un problema muscolare: probabile che non venga rischiato.

Prima dell’esordio ufficiale di domenica 31 a Venegono Superiore – in Coppa Italia con la Varesina – i biancorossi affronteranno un’ultima “rifinitura” contro il Gavirate. La partita però non sarà al “Vittore Anessi” mercoledì come fissato in un primo tempo, bensì sul campo centrale delle Bustecche giovedì 28 alle ore 18. La giornata (ingresso gratuito) servirà anche a presentare sia le due formazioni sia la squadra del Varese femminile affidata a mister Faccone.

ABBONAMENTI, SI PARTE (IN SORDINA) – Il 28 agosto è anche la data di inizio di una campagna abbonamenti annunciata – chissà perché – sottotraccia dalla società biancorossa. Tessere disponibili da quella data su Diyticket oppure acquistabili di persona giovedì 28 alle Bustecche (10-13 e 16,30-18) e domenica 14 settembre (13,30-15) al “Franco Ossola”. I prezzi sono popolari: l’abbonamento Supporter Biancorosso costa 300 euro ma è omnicomprensivo (tutte le partite maschili, femminili e giovanili); la tessera di tribuna intera costa 140 euro, quella ridotta (under 18 e over 70) 100 euro mentre sotto i 10 anni l’ingresso allo stadio è gratuito.

Resta lo stupore per una comunicazione pressoché assente (o meglio, affidata solo ai social, con buona pace degli algoritimi di Facebook…), senza presentazioni ufficiali e con due soli giorni per l’acquisto fisico delle tessere: pochissimi, specie pensando ai tifosi più stagionati – che non sono pochi in casa biancorossa – e magari non a proprio agio con siti e carte di credito. È attivo un servizio di prenotazione via mail (info@varesefc.com) ma, insomma, si poteva fare meglio. C’è tempo di rimediare: vedremo se accadrà.