Più in alto, più veloce: il varesino Stefano Rinaldi bate tutti alla Swiss Alps 100

Stefano Rinaldi, atleta originario di Castronno e residente a Cassano Magnago, si conferma specialista della corsa in montagna: dopo il successo del 2024 sui 160 km, quest’anno si è classificato primo sul percorso 100 km della Swiss Alps 100, che si tiene nel Canton Vallese.

Per la precisione l’atleta del Varesotto – 37 anni – ha coperto 100 km in 12 ore 10 minuti e 17 secondi, chiudendo la prova nella giornata di sabato 9 agosto.

Rinaldi in carriera ha vinto la 75 km del Gran Trail Courmayeur nel 2017 e si è classificato terzo alla Monte Rosa Walser Waeg nella categoria Ultra nel 2024, oltre appunto alla Swiss Alps da 160 km. Ha un UTMB® Index di 790, che riflette il suo elevato livello di competizione in eventi internazionali di trail running e ha anche ottenuto il primo posto al Trofeo Campo dei Fiori Trail nel 2019.

La Swiss Alps si corre su tre distanze diverse (50, 100 e 160 km) nonché nella modalità “vertical” che prevede un’unica ascesa di 1830 metri, da Fiesch all’Eggishorn a 2.926 metri di quota.

