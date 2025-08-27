“Privacy, no grazie”: a Carnago la mostra fotografica di Massimo Sestini

Dal 7 al 21 settembre 2025, la Chiesa di san Rocco di Carnago ospita la mostra fotografica “Privacy, no grazie” di Massimo Sestini, uno dei fotoreporter italiani più riconosciuti a livello internazionale, vincitore del World Press Photo 2015.

Con il suo inconfondibile sguardo dall’alto e la capacità di cogliere l’attimo decisivo, Sestini ci accompagna in un viaggio potente e provocatorio nel cuore di un tema attualissimo: il sottile confine tra intimità e esposizione pubblica. Le sue immagini, al tempo stesso spettacolari e intime, raccontano storie che parlano di noi e del nostro tempo, mettendo in discussione il concetto stesso di “privacy” in una società costantemente connessa. Ogni immagine è un frammento di realtà colto con precisione e intensità, capace di stimolare riflessioni e di lasciare un segno nello spettatore.

L’evento è a ingresso libero e rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire da vicino il linguaggio visivo di uno dei più importanti fotogiornalisti italiani.

Ti aspettiamo per condividere insieme questo viaggio tra immagini e pensieri.

Inaugurazione domenica 7 settembre alle ore 11,00. Ingresso libero

La mostra fotografica di Massimo Sestini, voluta e curata da Graziano Biscotti con l’immancabile supporto di Andreella Photo, Pro Loco Carnago Aps, Comune di Carnago e il Fotoclub La Nuova immagine.

Un ringraziamento particolare per il supporto a ESSEBI, Farmacia Dr.Peroni e a Carabelli S.r.l