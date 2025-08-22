Varese News

Pro Patria – Pro Vercelli, la partita in diretta

Squadre in campo alle ore 21 di domenica 24 agosto per la prima giornata di Serie C: seguite e commentate con noi il match in #direttavn

direttavn pro patria

Prende il via il campionato della Pro Patria, inserita nel girone A di Serie C: il cammino dei Tigrotti inizia allo “Speroni” contro la Pro Vercelli con fischio di inizio fissato per le ore 21 di domenica 24 agosto.
Il match sarà raccontato da VareseNews attraverso la consueta #direttaVN già disponibile da venerdì pomeriggio. All’interno trovate notizie, curiosità, il sondaggio-pronostico e – dalle 20 di domenica – le azioni minuto per minuto. Il liveblog si apre in questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio la diretta vi consigliamo di CLICCARE QUI.

Pubblicato il 22 Agosto 2025
