Rinnovi gialloneri, tocca ad Allevato. Fanelli va al Como

Prosegue la campagna di rinnovi messa in atto dall’HCMV in vista della prossima stagione di IHL. Questa volta la società giallonera ha annunciato la firma di Sebastian Allevato, attaccante 26enne che ha già alle spalle un lungo tratto di strada con il Varese.

Arrivato in via Albani sul finire della stagione 2020-21, il figlio d’arte (papà Marco era transitato anche da Varese) è da allora rimasto nella rosa dei Mastini pur saltando gran parte dello scorso campionato per un infortunio al ginocchio. L’italo-finlandese è un elemento affidabile che la società ha voluto confermare e – pur non essendo più giovanissimo – va anche a consolidare quel gruppo di giocatori “di mezzo” che garantiscono alla formazione giallonera stabilità e continuità. Foto M. Martegani

Chi invece non resterà agli ordini di Da Rin è Nicolò Fanelli: il difensore nativo di Aosta, 21 anni, ha scelto di legarsi al Como che quest’anno disputerà la IHL Division I, ovvero il campionato sottostante a quello dei Mastini. Fanelli chiude così un percorso lungo oltre due anni con i gialloneri, purtroppo segnato da un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Chissà che il suo non sia solo un arrivederci.

Resta dunque aperta la possibilità di un ritorno sul mercato per completare le linee difensive, visto l’addio di Fanelli. I due giocatori in attesa di rinnovo – Gianluca Tilaro e Pietro Borghi – giocano entrambi in attacco quindi la società giallonera avrebbe uno spazio da “chiudere”. Vedremo nei prossimi giorni se il ds Malfatti farà la sua mossa.

CALENDARIO: VIA CON IL FASSA

Federghiaccio e IHL hanno intanto definito in via ufficiale il calendario della 8a edizione della Italian Hockey League. Il Varese esordirà in casa – confermato il sabato alle 18,30 – contro il Fassa il 20 settembre per poi andare a Torre Pellice giovedì 25. La sfida con i campioni del Caldaro sarà alla 7a giornata con i Lucci che giocheranno in casa il match di andata. La prima fase si articola su 22 giornate (12 squadre) con gironi di andata e ritorno simmetrici.

ALLA BALAUSTRA PODCAST – A seguire trovate le puntate della nostra rubrica “Alla Balaustra” in versione podcast. Le trovate su Spreaker (qui sotto), Spotify, Amazon Music e da ora anche su Apple Podcast: cliccate “Mi Piace” sulla vostra piattaforma d’ascolto preferita per restare aggiornati sulle nuove uscite!