Ripulisce la darsena dove è ormeggiata la sua barca e getta alghe e piante nel Lago Maggiore: denunciato
È accaduto a un turista tedesco colto sul fatto dalla polizia di Stato di Verbania. Dovrà pagare una sanzione amministrativa di 2500 euro
È stato sorpreso mentre abbandonava in acqua grandi quantità di vegetazione lacustre: protagonista dell’episodio un cittadino tedesco in vacanza sulla costa piemontese del Lago Maggiore, che ora dovrà rispondere di abbandono di rifiuti. Pulizia privata, smaltimento illecito
L’uomo si trovava in compagnia della figlia 25enne e aveva appena terminato di ripulire la darsena dove era ormeggiata la sua imbarcazione. Dopo aver raccolto piante e alghe si è allontanato dalla riva di qualche decina di metri, a bordo del proprio mezzo, e ha gettato tutto nel lago.
La Polizia assiste alla scena e interviene
Il gesto, però, non è passato inosservato. A coglierlo in flagrante è stata la squadra Acque Interne della Polizia di Stato di Verbania, che ha assistito all’intera scena e ha subito contestato l’infrazione.
L’uomo è stato quindi denunciato per abbandono di rifiuti, come previsto dalla normativa ambientale vigente.
Sanzione da 2.500 euro entro 30 giorni
Come stabilito dalle norme di legge, il reato prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro, da saldare entro 30 giorni dalla notifica della violazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.