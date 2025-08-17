Varese News

Ripulisce la darsena dove è ormeggiata la sua barca e getta alghe e piante nel Lago Maggiore: denunciato

È accaduto a un turista tedesco colto sul fatto dalla polizia di Stato di Verbania. Dovrà pagare una sanzione amministrativa di 2500 euro

È stato sorpreso mentre abbandonava in acqua grandi quantità di vegetazione lacustre: protagonista dell’episodio un cittadino tedesco in vacanza sulla costa piemontese del Lago Maggiore, che ora dovrà rispondere di abbandono di rifiuti. Pulizia privata, smaltimento illecito

L’uomo si trovava in compagnia della figlia 25enne e aveva appena terminato di ripulire la darsena dove era ormeggiata la sua imbarcazione. Dopo aver raccolto piante e alghe si è allontanato dalla riva di qualche decina di metri, a bordo del proprio mezzo, e ha gettato  tutto nel lago.

Il gesto, però, non è passato inosservato. A coglierlo in flagrante è stata la squadra Acque Interne della Polizia di Stato di Verbania, che ha assistito all’intera scena e ha subito contestato l’infrazione.

L’uomo è stato quindi denunciato per abbandono di rifiuti, come previsto dalla normativa ambientale vigente.

Sanzione da 2.500 euro entro 30 giorni

Come stabilito dalle norme di legge, il reato prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro, da saldare entro 30 giorni dalla notifica della violazione.

Pubblicato il 17 Agosto 2025
