Saronno, i carabinieri salvano un uomo dal suicidio sul ponte di via Primo Maggio

Momenti concitati ieri sera, giovedì 21 agosto, a Saronno, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono riusciti a salvare un uomo che stava tentando di togliersi la vita lanciandosi dal ponte di via Primo Maggio.

L’allarme è scattato in serata. Sul posto sono arrivate in pochi minuti le pattuglie dei militari che hanno trovato l’uomo già oltre la ringhiera, deciso a buttarsi. È stato un attimo: approfittando di un momento di distrazione, i carabinieri sono riusciti ad afferrarlo al volo e a riportarlo in sicurezza.

L’intervento dei carabinieri

Un’azione rapida e coraggiosa che ha evitato il peggio. Una volta portato in salvo, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.

Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24, tutti i giorni dell’anno: il numero è 02 23272327.