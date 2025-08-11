Schianto all’alba a Rho con due feriti, 62enne in codice rosso

Alle ore 5.30 circa di questa mattina, lunedì, in via Lainate a Rho, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un’automobile e una moto. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe uomini di 62 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rho e i soccorsi del Soreu Metropolitana. I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario e successivamente trasportati in ospedale: uno all’ospedale di Rho, dove è arrivato poco dopo le 6 in codice rosso e l’altro all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti; la strada – la statale del Sempione – è rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni di soccorso.

Da una prima dinamica sembra che il centauro mentre era alla guida della sua moto si è scontrato con una vettura andando poi a finire su un palo dell’illuminazione. Immediati i soccorsi da parte di Vigili del Fuoco di Rho.