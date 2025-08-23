Varese News

Schianto sulla statale della Valcuvia, tre persone ferite

Incidente tra due vetture intorno alle 11 di sabato 23 agosto: una persona trasportata all'ospedale di Cittiglio con lesioni di media gravità

incidente rancio valcuvia 23 agosto 2025

Tre persone sono rimaste ferite nella mattinata di sabato 23 agosto (intorno alle ore 11) a causa di un incidente stradale avvenuto nel tratto della Statale 394 del Verbano Orientale che attraversa il territorio di Rancio Valcuvia.

Due le auto coinvolte con a bordo un totale di quattro persone, secondo quanto diffuso dalle autorità: due uomini di 55 e 50 anni, una donna di 45 e un ragazzo di 14. Tre di loro hanno riportato ferite, una è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – al vicino ospedale di Cittiglio.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, le ambulanze del 118 provenienti da Varese e Gavirate e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la zona circostante. La foto in alto è stata scattata dagli stessi Vigili del Fuoco.

Pubblicato il 23 Agosto 2025
