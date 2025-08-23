Schianto sulla statale della Valcuvia, tre persone ferite
Incidente tra due vetture intorno alle 11 di sabato 23 agosto: una persona trasportata all'ospedale di Cittiglio con lesioni di media gravità
Tre persone sono rimaste ferite nella mattinata di sabato 23 agosto (intorno alle ore 11) a causa di un incidente stradale avvenuto nel tratto della Statale 394 del Verbano Orientale che attraversa il territorio di Rancio Valcuvia.
Due le auto coinvolte con a bordo un totale di quattro persone, secondo quanto diffuso dalle autorità: due uomini di 55 e 50 anni, una donna di 45 e un ragazzo di 14. Tre di loro hanno riportato ferite, una è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – al vicino ospedale di Cittiglio.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, le ambulanze del 118 provenienti da Varese e Gavirate e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la zona circostante. La foto in alto è stata scattata dagli stessi Vigili del Fuoco.
