Somma Lombardo dice addio a Aurelio Gorlini, ex assessore e voce del “fiume azzurro”
L’ex amministratore comunale, appassionato divulgatore del Ticino, si è spento a 80 anni. Mercoledì i funerali nella chiesa di San Rocco
La città dà l’addio a Aurelio Gorlini, scomparso all’età di 80 anni. Per molti anni impegnato nella vita amministrativa di Somma Lombardo, nei primi anni 2000 aveva ricoperto il ruolo di assessore al bilancio, distinguendosi per competenza e senso di responsabilità.
Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona schiva ma sempre disponibile, capace di affrontare il confronto con idee chiare e rispetto per gli interlocutori. Oltre all’impegno politico, Gorlini nutriva una profonda passione per il fiume Ticino, che amava definire il “fiume azzurro”. Ne raccontava storie e caratteristiche in conferenze molto partecipate, in cui emergeva il suo amore per l’ambiente e il territorio.
«Un uomo gentile e riservato – ha ricordato l’ex assessore e collega Jimmy Pasin – che mancherà a molte più persone di quanto lui stesso avrebbe immaginato».
I funerali si svolgeranno mercoledì 13 agosto alle 10.30 nella chiesa di San Rocco. Il rosario sarà recitato alle ore 10. La salma è composta alla Casa funeraria Chinello in via Beltramolli 2, aperta dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (nei festivi dalle 15.00). Seguirà la cremazione al tempio dedicato di Varese.
