Spaccio e vandalismi alla stazione di Rogoredo: arresti e denunce della polizia di Milano

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Ferroviaria nell’area ferroviaria di Rogoredo, in ottemperanza alle misure decise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Milano. Gli agenti hanno intensificato l’attività di prevenzione e contrasto alle occupazioni abusive e allo spaccio di droga, fenomeno che da anni interessa lo scalo.

Lunedì 5 agosto, due uomini sono stati denunciai all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato, uno dei quali è stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’azione repressiva è nata da una serie di rilievi effettuati dai poliziotti in servizio di vigilanza, dopo ripetuti atti vandalici a una cancellata che delimita l’accesso alla sottostazione RFI, punto di passaggio verso l’adiacente area di spaccio.

Grazie a un’attività di appostamento e monitoraggio svolta da agenti in borghese, è stato accertato che numerosi soggetti scavalcano e danneggiano le strutture per raggiungere la zona, dove stazionano anche per ore. Le immagini di videosorveglianza hanno immortalato due uomini – un 49enne senegalese e un 29enne nigeriano, entrambi irregolari e con precedenti – intenti a forzare il lucchetto della cancellata con flessibile e martello.

I due sono stati individuati e fermati nella mattinata del 5 agosto. Il 49enne ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver agito per acquistare droga. Il più giovane ha invece tentato di fuggire, minacciando gli agenti con alcune siringhe raccolte a terra: bloccato dopo una breve colluttazione, è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima.