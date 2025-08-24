Varese News

Animali

Spariti a Casale Litta i cani Lady e Ciapo

Dei due animali non si hanno notizie da sabato sera

varie animali

Manuela chiede aiuto per ritrovare i suoi due cani, Lady e Ciapo, smarriti a Casale Litta. I due cani, una grossa Alaskan Malamute con medaglietta insieme al suo inseparabile amico un incrocio tra un Chihuahua e un Pinscher, sono spariti sabato sera sera intorno alle 23 e i suoi figli sono disperati. Chi avesse notizie dei due cani contatti la famiglia al 3911022727

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.