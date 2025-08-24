Spariti a Casale Litta i cani Lady e Ciapo
Dei due animali non si hanno notizie da sabato sera
Manuela chiede aiuto per ritrovare i suoi due cani, Lady e Ciapo, smarriti a Casale Litta. I due cani, una grossa Alaskan Malamute con medaglietta insieme al suo inseparabile amico un incrocio tra un Chihuahua e un Pinscher, sono spariti sabato sera sera intorno alle 23 e i suoi figli sono disperati. Chi avesse notizie dei due cani contatti la famiglia al 3911022727
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.