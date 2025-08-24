Spariti a Casale Litta i cani Lady e Ciapo

Manuela chiede aiuto per ritrovare i suoi due cani, Lady e Ciapo, smarriti a Casale Litta. I due cani, una grossa Alaskan Malamute con medaglietta insieme al suo inseparabile amico un incrocio tra un Chihuahua e un Pinscher, sono spariti sabato sera sera intorno alle 23 e i suoi figli sono disperati. Chi avesse notizie dei due cani contatti la famiglia al 3911022727