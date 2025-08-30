Svastiche e scritte offensive all’area feste della Schiranna

Svastiche, scritte offensive e tendoni imbrattati con bombolette spray. È stata questa la brutta sorpresa che hanno trovato i volontari che questa mattina hanno aperto l’area feste della Schiranna, sede della Festa del Pd.

Non una data normale, proprio perché in serata è stata ospitata la segretaria nazionale dei Dem Elly Shlein.

A commentare l’accaduto è stata la segretaria cittadina Alice Bernardoni: «Purtroppo sui nostri tendoni sono comparse diverse scritte e svastiche. Non ci spaventano: non ci hanno spaventato quando hanno reinventato il remigration summit a Gallarate, né quando ogni anno a San Martino cercano di intimidirci. Noi andiamo avanti».

Il senatore Alessandro Alfieri: «La risposta a questi poveretti che riempiono di svastiche i nostri spazi di notte, da vigliacchi, sono le oltre 500 persone che oggi sono qui. La risposta è la gente».

Anche Elly Schlein ha aperto il suo discorso commentando le scritte: «Sono venuti dei delinquenti che hanno fatto delle svastiche e hanno imbrattato la nostra festa. Glielo voglio dire molto chiaro: la storia vi ha già sconfitti una volta e continuerete a perdere. Di qui non si passa».