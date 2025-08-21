Tempesta su Busto Arsizio e grandine in Valle Olona. Alberi caduti e sottopassi allagati

Un violento temporale si è abbattuto su Busto Arsizio, Valle Olona e Legnano a partire dalle 17,30 di oggi, giovedì, provocando numerosi disagi sulle strade.

Ad Olgiate Olona l’evento più violento con una grandinata che ha imbiancato il paese. A Busto Arsizio si sono puntualmente allagati i sottopassi di via XX Settembre e via Tasso e si consiglia di evitarli.

I Vigili del Fuoco di Busto Arsizio sono impegnati per diversi interventi dovuti al mal tempo nelle zone tra Busto Arsizio e paesi limitrofi.

In corso 20 settembre a Busto Arsizio e in altre vie ci sono zone allagate tra cui dei sottopassi con delle auto all’interno. Con squadre di soccorso acquatico tramite l’ausilio di gommoni da rafting, si sta provvedendo all’evacuazione di persone rimaste bloccate.

L’intensità del fenomeno temporalesco, accompagnato da forti raffiche di vento, ha causato anche la caduta di alcune piante tra le quali una davanti all’ingresso del Comune di Busto Arsizio.

Squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 17.00 di questo pomeriggio per una nuova improvvisa ondata di maltempo. Interessata soprattutto la zona nord ovest del capoluogo milanese le attività di soccorso stanno interessando i comuni di Bresso, Arese, Rho, Lainate.

Alcuni automobilisti rimasti in panne nei sottopassi allagati ma senza grosse criticità. Chiamate alla sala operativa di via Messina anche per cantine allagate e rami di alberi caduti per il vento. Per ora comunque la situazione è sotto controllo e non si registrano persone coinvolte.