Tempesta su Busto Arsizio e grandine in Valle Olona. Alberi caduti e sottopassi allagati
Dalle 17 rovesci intensi stanno interessando la zona a cavallo tra Busto Arsizio, Legnano e i comuni della valle. Sottopassi allagati e piante cadute
Un violento temporale si è abbattuto su Busto Arsizio, Valle Olona e Legnano a partire dalle 17,30 di oggi, giovedì, provocando numerosi disagi sulle strade.
Ad Olgiate Olona l’evento più violento con una grandinata che ha imbiancato il paese. A Busto Arsizio si sono puntualmente allagati i sottopassi di via XX Settembre e via Tasso e si consiglia di evitarli.
I Vigili del Fuoco di Busto Arsizio sono impegnati per diversi interventi dovuti al mal tempo nelle zone tra Busto Arsizio e paesi limitrofi.
In corso 20 settembre a Busto Arsizio e in altre vie ci sono zone allagate tra cui dei sottopassi con delle auto all’interno. Con squadre di soccorso acquatico tramite l’ausilio di gommoni da rafting, si sta provvedendo all’evacuazione di persone rimaste bloccate.
L’intensità del fenomeno temporalesco, accompagnato da forti raffiche di vento, ha causato anche la caduta di alcune piante tra le quali una davanti all’ingresso del Comune di Busto Arsizio.
Squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 17.00 di questo pomeriggio per una nuova improvvisa ondata di maltempo. Interessata soprattutto la zona nord ovest del capoluogo milanese le attività di soccorso stanno interessando i comuni di Bresso, Arese, Rho, Lainate.
Alcuni automobilisti rimasti in panne nei sottopassi allagati ma senza grosse criticità. Chiamate alla sala operativa di via Messina anche per cantine allagate e rami di alberi caduti per il vento. Per ora comunque la situazione è sotto controllo e non si registrano persone coinvolte.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.