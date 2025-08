“Urlando Magic”: quattro giovani varesini alle finali della LB3

Hanno scelto un gioco di parole per dare il nome alla propria squadra – si chiamano “Urlando Magic”, facendo il verso alla squadra NBA di Orlando in Florida – ma sul campo da basket hanno dimostrato di saperci fare. Sono quattro giovani varesini che, di spiaggia in spiaggia, hanno guadagnato la qualificazione alle finali nazionali Under 16 di basket 3 contro 3 (LB3).

Cesare Frediani, Angelo Leone Vannini, Lorenzo Sabella e Stefano Catella hanno ottenuto il prezioso pass per il torneo tricolore (sarà ospitato a Roseto degli Abruzzi a fine agosto) facendo strada nei tornei di qualificazione, prima sull’Adriatico e poi ad Alassio. In Liguria, sede delle ultime partite, gli Urlando Magic non hanno avuto rivali e hanno “staccato il biglietto” per Roseto.

Il nucleo del team è cresciuto in Varese Basketball: Frediani ha giocato quest’anno nel gruppo under 14 ed è stato confermato per la stagione con la under 15 varesina; Vannini e Sabella invece lasceranno il Campus per approdare rispettivamente alla Varese Academy e a Verbania Virtus/College Borgomanero, entrambi in under 17.

Diverso il percorso di Catella: Stefano infatti gioca solitamente a calcio e ricopre il ruolo di portiere nell’under 15 dell’Audax Valceresio ma in questa occasione si è fatto valere anche sotto canestro dando il proprio contributo agli Urlando Magic.