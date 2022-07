La barca dello Spring Sailing Team trionfa ad Alassio nella J/70 Cup

C’è stato un solo protagonista nella seconda frazione della J/70 Cup 2022, che nel corso dell’ultimo weekend di maggio ha trovato l’ospitalità del Marina di Alassio. Il leader incontrastato risponde al nome di “Viva”, di Alessandro Molla e Tommaso Pavan, della società sportiva Spring Sailing Team affiliata a Uisp Varese, che nelle acque di Alassio ha vinto tutto ciò che c’era da vincere.

L’equipaggio si è dimostrato il migliore nel leggere le complicate condizioni di vento leggero e instabile del weekend, mettendo il sigillo sull’evento con risultati parziali di 1-1-16-7-4 e lasciandosi alle spalle ben 40 avversari. Grazie alle solide prestazioni del weekend, Viva ha anche conquistato la Garmin Cup, premio riservato da J/70 Italian Class al migliore equipaggio nella giornata del sabato, e l’Alphazer EnergyStart Trophy, che in ogni evento premia l’equipaggio che con maggior frequenza raggiunge la boa di bolina tra le prime posizioni.

Un weekend da incorniciare, dunque, come dimostrano anche le parole del tattico Niccolò Bianchi: «Ad Alassio tutto ha girato nel verso giusto. L’equipaggio ha funzionato bene, in sintonia e sincronia, la barca era veloce: sicuramente l’importante lavoro di sviluppo che stiamo facendo con le vele, anche grazie al supporto di Quantum Sails e Carlo Fracassoli che per questo evento era con noi in qualità di randista, è stato complice di questo successo. La flotta J/70 si dimostra sempre agguerrita e mettere il sigillo a questo evento, ancora una volta con più di quaranta barche sul campo di regata, ci fa guardare con il sorriso al resto della stagione».

Quello di Alassio, per Viva, è un successo che ha un doppio valore: non solo l’equipaggio ha primeggiato sulla flotta One Design più affollata e competitiva d’Europa, ma ha anche conquistato il primo titolo in un evento della J/70 Cup dopo sette anni di presenza nella Classe: «Una grande soddisfazione salire sul gradino più alto del podio, soprattutto se si considera la competitività della flotta e le condizioni particolari che abbiamo trovato nel corso del weekend. Un immancabile ringraziamento va all’equipaggio che è sempre lo stesso da diversi anni: questo assicura sempre un bel clima a bordo. Grazie anche ai nostri sponsor che ci permettono ogni anno di prendere parte a queste fantastiche manifestazioni» ha commentato il timoniere Alessandro Molla.



Sul podio, insieme a Viva, sono saliti Junda del monegasco Ludovico Fassitelli, medaglia d’argento, e Notaro Team di Luca Domenici, che conferma il bronzo conquistato anche nell’evento inaugurale di stagione a Punta Ala.