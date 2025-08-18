Verbania, salvati cinque ragazzi al largo: nuotavano senza galleggianti tra le barche
I soccorritori dell'Ordine Giovannita di Verbania sono intervenuti nelle acque pericolose tra Fondotoce e il lido di Suna, evitando situazioni potenzialmente gravi
Due interventi di salvataggio a distanza di poche ore e a oltre 400 metri dalla riva. È il bilancio dell’attività svolta nel pomeriggio di domenica 17 agosto da un’unità di pattugliamento dell’Ordine Giovannita di Verbania, impegnata nel controllo delle aree di balneazione del demanio comunale, con l’obiettivo di prevenire incidenti in acqua.
Recuperati due ragazzi in difficoltà a Fondotoce
Il primo intervento è avvenuto nella zona dei canneti di Fondotoce, dove due giovanissimi stranieri sono stati avvistati mentre nuotavano al largo, senza alcun ausilio galleggiante e in lieve stato di affanno. I ragazzi si trovavano in una zona particolarmente pericolosa, a causa del frequente passaggio di imbarcazioni, e sono stati recuperati e riportati in sicurezza a riva.
Altri tre giovani assistiti al largo del lido di Suna
Poco dopo, un secondo intervento ha riguardato tre altri giovani stranieri, avvistati al largo del lido di Suna, sempre a circa 400 metri dalla costa. Anche in questo caso, stavano nuotando senza supporti galleggianti in un’area esposta al traffico nautico. I soccorritori li hanno assistiti durante il rientro a riva, garantendo la loro sicurezza fino al ritorno sulla spiaggia.
L’attività svolta rientra nel programma di prevenzione e pattugliamento costiero dell’Ordine Giovannita, impegnato nel garantire maggiore sicurezza nelle acque del Lago Maggiore durante la stagione estiva.
