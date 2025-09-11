A Cairate aperto il bando per l’assegnazione degli ambulatori per Medici di base
Il bando scade il 10 ottobre, nell'articolo le modalità per presentare la domanda
È stato pubblicato il giorno 11 settembre 2025 il Bando per l’assegnazione di locali di proprietà comunale riservato ai medici di medicina generale.
Il bando ha come obiettivo quello di assegnare, a titolo gratuito, locali di proprietà comunale, recentemente ristrutturati, a medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, per svolgere attività di medicina generale nel territorio di Cairate. I locali sono situati in via Molina al civico 8, e la convenzione avrà durata di sei anni (la foto di apertura dell’articolo è generica e generata con l’intelligenza artificiale).
Gli interessati dovranno preventivamente visitare, su appuntamento, i locali per un sopralluogo. La visita va concordata scrivendo all’indirizzo segreteria.comunecairate@halleycert.it o telefonando al numero 0331-362201.
I candidati dovranno consegnare, entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2025, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cairate (via Monastero 10), un plico chiuso, nelle modalità indicate dal Bando. Il Bando con tutte le informazioni necessarie e i documenti da allegare per la candidatura sono disponibili sulla home page del sito istituzionale del Comune di Cairate.
L’apertura delle buste avverrà, pubblicamente, il giorno 13 ottobre 2025 dalle ore 10:00, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cairate. Successivamente sarà formata la graduatoria definitiva ai fini dell’aggiudicazione dei locali.
«Con questo Bando si darà la possibilità a del personale medico di base di operare in due ambulatori situati in uno spazio rimodernato e qualificato» commenta la sindaca Anna Pugliese, sottolineando che i nuovi servizi medici «gioveranno alla cura e alla salute dei cittadini, favorendo una migliore qualità della vita».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.