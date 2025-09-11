A Cairate aperto il bando per l’assegnazione degli ambulatori per Medici di base

È stato pubblicato il giorno 11 settembre 2025 il Bando per l’assegnazione di locali di proprietà comunale riservato ai medici di medicina generale.

Il bando ha come obiettivo quello di assegnare, a titolo gratuito, locali di proprietà comunale, recentemente ristrutturati, a medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, per svolgere attività di medicina generale nel territorio di Cairate. I locali sono situati in via Molina al civico 8, e la convenzione avrà durata di sei anni (la foto di apertura dell’articolo è generica e generata con l’intelligenza artificiale).

Gli interessati dovranno preventivamente visitare, su appuntamento, i locali per un sopralluogo. La visita va concordata scrivendo all’indirizzo segreteria.comunecairate@halleycert.it o telefonando al numero 0331-362201.

I candidati dovranno consegnare, entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2025, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cairate (via Monastero 10), un plico chiuso, nelle modalità indicate dal Bando. Il Bando con tutte le informazioni necessarie e i documenti da allegare per la candidatura sono disponibili sulla home page del sito istituzionale del Comune di Cairate.

L’apertura delle buste avverrà, pubblicamente, il giorno 13 ottobre 2025 dalle ore 10:00, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cairate. Successivamente sarà formata la graduatoria definitiva ai fini dell’aggiudicazione dei locali.

«Con questo Bando si darà la possibilità a del personale medico di base di operare in due ambulatori situati in uno spazio rimodernato e qualificato» commenta la sindaca Anna Pugliese, sottolineando che i nuovi servizi medici «gioveranno alla cura e alla salute dei cittadini, favorendo una migliore qualità della vita».