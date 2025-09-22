A Jerago con Orago “Una finestra sull’immaginario”: laboratori di arte, scrittura e benessere in biblioteca

La biblioteca comunale, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura guidato dalla dott.ssa Maria Giovanna Buzzetti, inaugura nei prossimi mesi un ricco calendario di laboratori e workshop nell’ambito del progetto “Una finestra sull’immaginario”, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia nell’Avviso Unico Cultura 2025.

Il programma propone iniziative gratuite per tutte le fasce d’età, con l’obiettivo di valorizzare la creatività come strumento di espressione, confronto e benessere personale.

Laboratori per i più piccoli con Nadia Chiesa

Il primo ciclo di incontri, condotto da Nadia Chiesa, autrice per riviste come Art Attack Magazine e Barbie Magazine, è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Il filo conduttore sarà l’avventura dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, affrontata attraverso la scoperta di grandi artisti e la creazione di artwork tematici.

Sabato 27 settembre, ore 10.00 – Yayoi Kusama

Sabato 4 ottobre, ore 10.00 – Henri Matisse

Sabato 18 ottobre, ore 10.00 – Keith Haring

Scrittura creativa con Elisa Castiglioni

Per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni è previsto un laboratorio di scrittura creativa a cura di Elisa Castiglioni, scrittrice e autrice di libri per ragazzi. Gli incontri, pensati come spazio di dialogo e comunità, si terranno ogni venerdì dal 3 al 24 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30.

Arteterapia per giovani adulti e caregiver

Il benessere della persona è al centro dei workshop di arteterapia curati da Federica Lomuscio, arteterapeuta clinica dal 2018 e iscritta al registro ApiART.

Giovani adulti (18-35 anni): 8 e 15 novembre 2025, dalle 10.00 alle 12.00

Caregiver: 15 novembre 2025, dalle 16.00 alle 18.00 e 22 novembre 2025, dalle 10.00 alle 12.00

Gli incontri offrono uno spazio accogliente e privo di giudizio, dove sperimentare materiali artistici per dare forma a emozioni e risorse interiori.

Info e prenotazioni

La partecipazione ai laboratori è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Per iscriversi: