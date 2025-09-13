A Monteviasco “L’amore universale” si forma all’ex asilo

Domenica 14 settembre, a Monteviasco, presso l’ex asilo del paese, si terrà la creazione e l’installazione dell’opera “L’amore universale” a cura dell’artista Marco Sommaruga. Questa scultura conclude una trilogia dedicata all’amore, che ha preso forma attraverso due precedenti lavori: “Un cuore sul Ceresio” e “Uomo e Donna“.

Il nuovo progetto prosegue il discorso iniziato con le opere precedenti, mantenendo la filosofia di utilizzare legni locali e materiali naturali per dar vita a sculture che, seppur astratte, evocano profondi significati. Come nelle precedenti creazioni, Sommaruga gioca con l’immaginazione e la simbologia dei materiali, creando un legame indissolubile tra l’opera e il contesto naturale che la circonda.

“L’amore universale” si compone di un’imponente struttura che richiama un pozzo o un fortino, costruito con tronchi robusti e spessi, rappresentanti la terra o la difesa. Al suo interno, numerosi pezzi di legno, alcuni uniti, altri liberi, si proiettano in verticale, formando una linea che, come cantava Franco Battiato, tende “verso lo spirito”. La composizione finale simboleggia lo sforzo di elevarsi e di andare oltre, verso una dimensione più alta, quella che rappresenta la ricerca del senso della vita.

Il messaggio dell’opera è chiaro: non si tratta di vivere “accatastati”, ma di sforzarsi di crescere, di amare se stessi e il mondo che ci circonda, per rispondere al richiamo dell’amore universale. Un’opera che invita alla riflessione sulla forza del cambiamento e sul potere di un amore che trascende le barriere materiali, proiettandosi verso l’infinito.