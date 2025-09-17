A Varese al via le finali nazionali delle gare studentesche di orientamento e Trail-O

Con una sfilata che ha attraversato i Giardini Estensi, mercoledì 17 settembre sono ufficialmente partite le Finali Nazionali di Orienteering e Trail-O a Varese, coinvolgendo 252 studenti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni italiane. L’evento rappresenta il culmine di un lungo percorso che ha visto gli studenti sfidarsi nelle fasi provinciali e regionali per arrivare a questa competizione di respiro nazionale.

Le gare sono iniziate proprio oggi, 17 settembre, con la Gara 1 di Corsa Orientamento e la Gara 1 di Trail-O, che hanno visto la partecipazione delle categorie Allievi e Allieve per la corsa, e delle categorie Open e Paralimpici per il Trail-O.

Il 18 settembre, le gare proseguiranno con la staffetta di Corsa Orientamento e la seconda prova di Trail-O, sempre suddivise per le categorie Open e Paralimpici.

Le premiazioni finali si terranno la sera del 18 settembre al Salone dell’Unahotels di Varese, coronando una manifestazione che ha visto sport, socializzazione e cultura come protagonisti.