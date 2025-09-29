A Varese la storia di Dante Brancatisano per parlare di “Giustizia e malagiustizia”

Giovedì 2 ottobre alle ore 20:45 presso il Salone Estense in via Sacco 5 a Varese si terrà un incontro dal titolo “Giustizia e malagiustizia” aperto a tutta la cittadinanza.

Partendo dalla presentazione del libro di Dante Brancatisano, vittima di un errore giudiziario, si affronteranno diversi temi legati alla giustizia italiana con approfondimenti sulle proposte di riforma attualmente in discussione.

L’evento vuole essere un confronto su temi di estrema attualità, presentando argomenti spesso ostici per chi non opera in ambito giudiziario in modo chiaro e comprensibile per tutti.

Dopo i saluti istituzionali di Davide Galimberti, avvocato e sindaco di Varese, interverranno Dante Brancatisano, autore del libro “Condannato a vivere” e attualmente direttore di LTV, Elisabetta Brusa, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese e componente dell’Organismo Congressuale Forense, Andrea Pellicini, avvocato e deputato, componente della Commissione Giustizia della Camera e Stefano Turetti, avvocato penalista del Foro di Milano.

A moderare l’incontro sarà la dr.ssa Jenny Santi che coinvolgerà nella discussione anche Stefano Candiani, deputato e componente della Commissione “Politiche dell’Unione Europea” della Camera, che presenterà anche un quadro più esteso sulla giustizia, al di fuori dei confini nazionali.