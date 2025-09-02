A Viggiù aperte le candidature per la giuria popolare di “Pittori e scultori nei cortili 2025”
Si cercano tre appassionati d’arte per giudicare le opere in concorso durante la storica manifestazione del 14 settembre
Tre giurati per l’arte nei cortili: il Comune di Viggiù apre le iscrizioni per chi vuole far parte della giuria popolare nella 19ª edizione della rassegna dedicata a pittori e scultori
Partecipare alla giuria popolare della manifestazione “Pittori e scultori nei cortili”, in programma a Viggiù domenica 14 settembre 2025, è semplice, gratuito e aperto a tutti coloro che amano l’arte. Il Comune ha aperto le candidature per selezionare i tre membri che valuteranno le opere finaliste in concorso durante la 19ª edizione dell’evento.
La selezione è aperta fino al 12 settembre: chi desidera candidarsi può inviare una mail alla biblioteca comunale specificando i propri dati. Non sono richiesti titoli di studio o competenze specifiche, ma solo passione e disponibilità a partecipare.
Come funziona la giuria popolare
La giuria sarà composta da tre persone estratte a sorte tra le candidature ricevute. I giurati selezionati riceveranno via mail una comunicazione ufficiale il 13 settembre, con tutte le indicazioni per la partecipazione.
Nel corso della giornata del 14 settembre, gli artisti – italiani e stranieri – esporranno le proprie opere nei cortili del paese, realizzandole in loco. Le opere finaliste saranno poi valutate dalla giuria popolare, che dovrà esprimere la propria preferenza e votare, utilizzando l’apposita scheda.
Il giudizio della giuria decreterà l’assegnazione del Premio Speciale Giuria Popolare, costituito da una targa e un premio in denaro di 100 euro.
Come candidarsi
Per diventare giurato è sufficiente inviare una mail a biblioteca@comune.viggiu.va.it entro il 12 settembre, indicando:
Nome e cognome
Numero di telefono (preferibilmente cellulare)
E-mail
Ogni informazione sarà utilizzata esclusivamente per contattare i candidati selezionati. La partecipazione non comporta alcun compenso economico, ma rappresenta un’occasione per vivere da protagonisti una delle manifestazioni culturali più attese del territorio.
