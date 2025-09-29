A9 Lainate Como Chiasso, chiusure notturne tra Como centro e Chiasso e tra lago di Como e Como centro

Per consentire il passaggio di trasporti eccezionali sono previste due chiusure notturne lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

– Dalle 22:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine italo-svizzero. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Como Centro, sarà possibile proseguire sulla viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina.

– Dalle 22:00 di giovedì 2 ottobre alle 5:00 di venerdì 3 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, in direzione Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, si potrà percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

Autostrade per l’Italia ricorda che costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi saranno diffusi tramite RTL102.5, RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7, oltre che sull’app “Autostrade per l’Italia”, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio.

Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.