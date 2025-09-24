Ad aprile torna il festival varesino di cortometraggi. Online il bando di concorso per Cortisonici

Riparte il festival di cortometraggi Cortisonici, che è giunto alla sua ventitreesima edizione e sarà a Varese nel mese di aprile: è online il bando di concorso.

II bando per la partecipazione, pubblicato in questi giorni e disponibile in italiano e inglese sul sito www.cortisonici.org, si rivolge ai giovani registi di tutto il mondo, chiamati a inviare le proprie opere, realizzate nel 2025 e di durata non superiore ai 15 minuti.

C’è tempo fino al l 31 dicembre 2025 per la presentazione delle opere. L’invio e’ aperto a tutti e deve avvenire attraverso le piattaforme FilmFreeway e FestHome: tutte le indicazioni sono riportate nel bando. I cortometraggi selezionati verranno proiettati nel corso del festival.

Con il concorso internazionale tornano anche le sezioni Cortisonici Ragazzi con i suoi due bandi “under 18” e “Academy” che saranno pubblicati da fine ottobre, la bollente sezione notturna Inferno e il Focus on.

Tutti gli aggiornamenti sul festival, le date e i luoghi verranno pubblicati nelle prossime settimane sul sito dell’Associazione Cortisonici www.cortisonici.org e sui profili social.